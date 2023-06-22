Bakan Yumaklı açıkladı: Pancar avans ödemeleri yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını ifade etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 13:46, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 13:47
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar avans ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesini yaptı.