Suç örgütü lideri Fırat Delibaş adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, çıkar amaçlı suç örgütü lideri Fırat Delibaş, 'kasten öldürme' ve 'polise mukavemet' de dahil hakkında yürütülen bir dizi dava nedeniyle her yerde aranıyordu. Çete elebaşının izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişinin Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı Gümüş Panaroma Sitesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Zanlının adresini tespit eden emniyet güçleri, Delibaş ile birlikte suç ağına mensup 5 kişinin daha aynı bölgede hareket ettiklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, dün 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Delibaş ile birlikte yakalanan ve geçmiş yıllarda Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde 'çete üyesi' olarak soruşturma geçirmiş Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. isimli şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.