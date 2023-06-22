Bolu Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Öztrak: "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 18:13, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 18:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Öztrak, "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik" dedi.