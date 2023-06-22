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AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'ı darbeden 5 sanığa hapis cezası

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 5 yıl 6'şar ay, 2'si 4 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 19:10, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 19:34
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AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'ı darbeden 5 sanığa hapis cezası

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Z.O, F.Y, Ü.B, S.E. ve H.T. ile taraf avukatları katıldı. Eski AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da izleyici olarak duruşmayı takip etti.

Duruşmada savunması alınan sanıklar, Günay'ı darbettiklerini ancak gasp teşebbüsünde bulunmadıklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

Duruşmada ayrıca sanıkların olay sırasında cep telefonu ile kaydettikleri video izletildi.

Sanıkların avukatlarından Ahmet Özdel, duruşmada yaptığı savunmada, "Murat Bey'e ayıp edildi. Ortada bir suç var ama bu asla yağma suçu yok. Dolayısıyla müvekkillerin beraat etmesini ya da tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatlarından Derya Öztekin ise sanıkların arasında fikir ve eylem birliğinin olmadığını, Günay'ın beyanlarının video kamera görüntüleriyle çeliştiğini öne sürerek, "Suç vasıflandırması yanlış yapılıyor. Burada basit yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlar var ama kesinlikle yağma suçu yok." diye konuştu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Sanıklara 11'er yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı hapis cezasını 5 yıl 6'şar aya düşürdü. Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklardan S.E. ve Ü.B'nin cezasını iyi hal indirimiyle 4 yıl 7'şer aya indirdi.

Duruşmanın ardından Çorum Adliyesi önünde toplanan sanık yakınları, karara tepki gösterdi. Sanık yakınları, ardından AK Parti İl Başkanlığı binası önüne giderek tepkilerini dile getirdi.

Ahmet Özdel, gazetecilere, kararın hukuka uygun olmadığını, sanıkların yağma teşebbüsünde bulunmadıklarını ileri sürerek, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını kaydetti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart?ta otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramış, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Günay'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklanmıştı.

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