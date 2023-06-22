Manisa'da korkutan yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nın bahçesinde atık naylonlardan çıkan yangın büyüyor.

Saat 16.30 sıralarında başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesinin 20'den fazla itfaiye aracı, Manisa OSB'nin itfaiye araçları ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de katılımıyla 50'den fazla araçla müdahale ediyor.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda rüzgarın kuvveti yangınla mücadeleyi zorlaştırırken yer yer patlama sesleri paniğe neden oluyor.

Rüzgarın etkisiyle devam eden yangın fabrikanın idari binasına da sıçrarken çevre fabrikalar da yangının kendilerine sıçramaması için önlemlerini almaya çalışıyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yangın sonrası bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.