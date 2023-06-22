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İyi Parti'den bir istifa daha!

Hafta sonu İYİ Parti'de yapılacak büyük kurultay öncesi istifa haberleri gelmeye devam etti. İYİ Parti İzmir'de, Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti. Son istifanın ardından İYİ Parti'nin Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 19:24, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 19:38
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İyi Parti'den bir istifa daha!

İYİ Parti, 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. Kurultay öncesi bir istifa haberi de İzmir'den geldi. Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti. Bu istifanın ardından İYİ Parti'nin Buca Meclisi'nde tek bir sandalyesi bile kalmadı.

BAĞIMSIZ OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEK

2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifak çerçevesinde CHP listelerinden seçilerek İzmir'de Buca Meclis Üyesi olan ve ardından İYİ Parti'ye dönen Mehmet İnan Gülçek, partisinden istifa etti. Gülçek, bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alırken İYİ Parti'nin Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı.

İYİ PARTİLİ BAŞKANLAR CHP İLE İTTİFAKI İSTEMİYOR

Seçim yenilgisinin ardından hafta sonu kurultaya gidecek olan İYİ Parti'de Başkan Merak Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin belediye başkanları ile bir araya gelmişti. Toplantıda CHP ile yapılan ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilmişti. Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu ile muhalefet bloğunun ilerleyemeyeceğini, İYİ Parti olarak hedeflerinin yerel seçimlerde CHP'nin yerini almak olduklarını söyledikleri de öğrenilmişti.

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