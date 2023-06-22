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Ordu'da yürekleri ağza getiren olay!

Ordu'nun Kumru ilçesinde yamaçtan kopan kaya kütlesi bir evin üzerine düştü. Korku dolu anların yaşandığı olayda eve düşen kütle hasara yol açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 19:39, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 19:39
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Ordu'da yürekleri ağza getiren olay!

Ordu'da yamaçtan kopan kaya yürekleri ağza getirdi. İlçenin Fizme Mahallesi'nde yağışla birlikte yamaçtan kopan kütle, Sait Sanmak'a ait eve çarparak balkonuna hasar verdi. Sanmak, büyük bir kayanın evde bulundukları sırada balkona çarptığını söyledi.

Olay anında korktuklarını anlatan Sanmak, kaya kütlesinin evin önünden kaldırılması için belediye ekiplerinden yardım istediğini belirtti.

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