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Gebze'de dehşet anları! Çocuk parkında silahlı çatışma çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parkta kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketin önüne geçti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 20:25, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 20:29
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Gebze'de dehşet anları! Çocuk parkında silahlı çatışma çıktı

Olay, akşam saatlerinde Gebze Özgürlük Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Parkta iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Gruptan bir kişi pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açarken, bir kişi de tabancayla kavga ettiği kişilere ateş etti. Silahlı çatışmada K.K. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, karşı gruptan bir kişi, vurulan ve yaralı halde yatan kişiyi tekmeledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı çatışma anları da çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, parkta kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketin önüne geçti.

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