MSB paylaştı: Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!