iOS 17 beta 2 yayınlandı: İşte iPhone'ların yeni özellikleri

Apple, WWDC 2023 etkinliğinden kısa bir süre sonra iOS 17 beta 2 güncellemesini yayınladı. Teknoloji devi şirket, arayüz, uygulamalar ve ayarlar bölümlerinde ayrı ayrı detay sayılabilecek iyileştirmeler ve yenilikler yaptı. MacRumors tarafından yayınlanan habere göre iOS 17 beta 2 güncellemesindeki ilk yenilik "Yazılım Güncelleme" ekranı için oldu. iPhone, yeni güncellemeyle birlikte artık Yazılım Güncelleme kısmında yazılımla ilgili daha fazla bilgi verecek.

iOS 17 beta 2 güncellemesiyle gelen bir diğer değişiklik ise "İpuçları" için oldu. iPhone artık farklı konularda kullanıcılarına karşı daha fazla bilgi verecek. Apple müşterileri, bu sayede iPhone'ları daha verimli kullanacak.

iOS 17 beta 2 ile gelen yeniliklerden birisi de Konum uygulaması için oldu. Apple tarafından ne olduğu ve ne işe yaradığı açıklanmasa da "Mikro Konum" adlı yeni bir seçenek iPhone modellerine artık yer alacak.

iPhone'lar için gelen değişikliklerden biri de Mesajlar uygulaması için oldu. iPhone'un Ayarlar uygulamasındaki Mesajlar bölümünde yer alan Check-in özelliği için olan "Yalnızca Geçerli Konum" ve "Ziyaret Edilen Tüm Konumlar" yerine "Tam ve Sınırlı" ifadeleri geldi.

Test aşamasındaki güncellemede gelen bir iyileştirme de Apple Müzik uygulaması için oldu. İyileştirmeye göre iPhone kullanıcısı artık Crossfade'i etkinleşitrmesi için Ayarlar'a gitmesine gerek kalmayacak.

iOS 17 beta 2 güncellemesinin en iyi özelliklerinden biri de "Uyku Modu" için oldu. iPhone kullanıcıları için önemli olan bildirimler artık telefon Uyku Modu'ndayken bile iletilecek.

Yeni güncellemenin son özelliği ise yine Apple Müzik için oldu. Bu güncellemeyle birlikte Apple Müzik uygulamasının widget'ları artık farklı boyutlarla sunulacak.