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Babadan oğula jet cevap: Şirket yönetmeye benzemez

CHP'de seçim yenilgisinin ardından 'değişim' sesleri yankılanırken, Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'Değişim' çağrıları için "Evet değişimin önünü açacağız. Ama değişim kendi kuralları içerisinde olacak" diyen, Kılıçdaroğlu, koltuğuna aday gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için de dikkat çeken sözler sarf etti.

Haber Giriş : 22 Haziran 2023 21:26, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 21:27
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Babadan oğula jet cevap: Şirket yönetmeye benzemez

28 Mayıs'ta hezimete uğrayan ve Meclis çoğunluğunu da elde edemeyen muhalefet cephesinde adaylık yarışı kızışıyor. CHP'de 'değişim' sesleri yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TELE 1 ekranlarında 'değişim' çağrılarını ve parti içindeki son durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz." dedi.

"Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" diyerek çağrılara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, imamoğlu'nu işaret ederek, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ, AMA...'

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen 'değişim olacak mı' sorusuna şu yanıtı verdi: Şurada bir yanlışımız var. Yanlışımız iç tartışmaları birazda bizim kendi içimizde başlatmamızdır. Değişime en açık olan parti CHP'dir. Eğer çağı izleyemeseydi zaten yüzyıl yaşayamazdı bir parti. Bütün değişimlerin önünü açan, değişimin bayraktarlığını yapan partiye değişimin önünü açın deniyor. Evet değişimin önünü açacağız. Dönüşümün de önünü açacağız. CHP'nin kuruluş felsefesi zaten budur. Biz bunu yapıyoruz yapmak zorundayız zaten. Ama değişim kendi kuralları içerisinde olacak.

'BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ'

Bir kişinin iradesiyle olmaz. Hukuki zeminde değişimin olması lazım. Kurultayınızı yaparsınız, adaylar çıkar. Bizim dışımızda il başkanlığı ilçe başkanlığı kongreleri yapan parti mi var. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Biz her türlü eleştiriye açık olan bir partiyiz. Eleştirinin parti disiplini içerisinde olmazı lazım. Her eleştiriden ders çıkarmak parti yöneticilerinin görevidir.

EKREM İMAMOĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI

Partimizde doğal olarak herkes genel başkanlığa aday olabilir. Ekrem bey aday olacaksa ilk kez aday olacak kişi kendisi değil. Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz.

Bu farkın bilinmesi lazım. Elbette aday olabilir. Ekrem bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Seçimlerde büyükşehir alınır belediye meclisi de alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz.

'BUNU ASLA KABUL ETMEM'

Ama ben asla ve asla bu halkın, İstanbulluların oyuyla CHP'nin aldığı bir belediyeyi alıp da asla AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul etmem. Ekrem bey de görevine devam edecektir. Düşüncemi açıkladım onun dışında parti içinde bir tartışmaya girmem.

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