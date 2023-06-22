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Amasya'da SoloTürk'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'nin 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Merzifon ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 21:40, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 21:36
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Amasya'da SoloTürk'ten gösteri uçuşu

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan SoloTürk'ün uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alparslan Türkeş Caddesinde yoğunluk oluşturdu.

SoloTürk'ün cesur ve estetik manevralarını ilgiyle izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteri uçuşu sonrasında SoloTürk, izleyenlerden alkış aldı.

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