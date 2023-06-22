Amasya'da SoloTürk'ten gösteri uçuşu

SoloTürk'ün cesur ve estetik manevralarını ilgiyle izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteri uçuşu sonrasında SoloTürk, izleyenlerden alkış aldı.

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