Katliam çağrısı yaptı, polis yakaladı

Başıboş köpekler her gün birinin canını yakıyor. Vatandaş, bu hayvanların toplanmasını istiyor. Ancak bazı hayvanseverler ise buna şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Bu bölünme zaman zaman tarafları karşı karşıya getiriyor.

"KAZIĞA OTURTALIM"

Son olarak Paw Guards (Pençe Muhafızlar) yöneticisi olan Burak Arslan'ın sosyal medyada söylediği sözler kan dondurdu. "Sokaktaki hayvanları" toplayın diyenleri tehdit eden Arslan "Bizi katliama zorlamayın. En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım. İbretimiz var zaten. Birisi yanarak öldü. Birileri bir şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.

POLİS YAKALADI

Bu cümlelere sert tepkiler gelirken güvenlik güçleri de harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Arslan'ın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.