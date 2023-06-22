Otogarlar dolup taşıyor! Ek seferler kondu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. Bayramı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, yaz tatilini bayramla birleştirenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu. Normal seferlerin dolu olduğunu söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, ilave seferlerin de dolduğuna dikkat çekerek, yeni ilave seferler açmaya çalıştıklarını söyledi. Yoğunluktan bilet bulamayan vatandaşlar ise gidecekleri yer için aktarma yapmayı tercih ederken, ek sefer için de daha fazla para ödemek zorunda kaldı.

EK SEFER YAPMANIN CİDDİ MALİYETİ VAR

TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, "Normal seferler doldu, ilave seferler de doldu. Yeni ilave seferler açmaya çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bize her bayramda, yoğun dönemde olduğu gibi bir müsaade çıkarıyor. Turizm araçlarının şehirler arası taşımada geçici olarak kullanılması için. O genelge çıktı ve şu anda uygulamaya geçti. Firmalarımız olabildiği kadar ek sefer yapıyor. Ek sefer yapmanın ciddi bir maliyeti var. Gidişi dolu, dönüşü boş olan seferlerde mevcut taşıma ücretleriyle yolcunun talebini karşılamak mümkün değil. Masrafları karşılamak da mümkün değil. O nedenle temkinli firmalarımız olması gerektiği kadar sefer yapamıyorlar" dedi.

FİRMALAR EK SEFERLER İÇİN FARK YANSITMAK İSTİYOR

Yıldırım, "Bugün otogarda 2 binlere doğru tırmanan sefer sayısı var. Bu binlerdeydi. En son bin 700 civarına ulaştı. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bayramdan önce Arefe gününe kadar 2 binleri bulur. 2020 öncesinde 3 bin otobüs sefer yapıyordu. Firmalarımızın zam konusu gündeme geliyor. 2 ay, 3 ay önceden alınmış, o günkü akaryakıt fiyatları, o günkü asgari ücrete göre alınmış fiyatlar bugünün giderlerini karşılamıyor. Dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da talep ettik. 3 ay önce fiyat almış olan firmalar, fark yansıtmak istiyorlar. Buna müsaade edilmezse ek seferleri yapamayacaklar. Vatandaşın ulaşım talebi karşılanmayacak. Uçaklar zaten bayramdan önce doldu. Tatil yörelerine eskisi kadar rağbet yok, doluluk oranları yüksek ama tatil yöreleri de çok pahalı olduğu için insanlar tatile de gidemiyorlar. Memleketine giden insan sayısı çok, deprem bölgesine giden insanlar var. Hareket o bölgelere yoğunlaşmış durumda.

Bir taraftan yaz tatili, bir taraftan Kurban Bayramı'na denk gelmesi yoğunluğu daha da artırıyor. Eğer bu fiyatlar makul seviyeye çıkabilse otogarda günlük sayı 2 bin yerine 2 bin 500'e kadar çıkabilir. Yapılmış ek seferler var ama gidiş dönüş maliyetini karşılamadığı için yeni ilave sefer yapmakta firmalar daha temkinli davranıyorlar. Talep var ama gelir gideri karşılamayınca zarar etmenin bir anlamı yok deyip de ek sefer yapmamaya özen gösteriyorlar" diye konuştu.

BİLETLERDEKİ İNDİRİM KALKTI

TOF Başkanı Yıldırım, "Yaz sezonu boyunca artık fiyat düşmesi söz konusu değil. 4 ay önce alınmış fiyatlarımız uygulamada. İndirimli uygulama vardı. Yüzde 30'a kadar firmalar indirim yapabiliyordu, şu anda indirimler kalkmış durumda. Güncel fiyat alabilen firmalarımız da fiyatlarını artırdılar. Bugün bin 100 liraya kadar İstanbul'dan Van'a bilet satılabiliyor. İstanbul'dan İzmir 550, 600 liraya kadar satılabiliyor. Aşırı maliyet artışlarının mücbir sebep olarak değerlendirilip bu zam yapma süresini 2 aya indirmek lazım. Bakanlığa fiyatlarımızı serbestçe verebiliyoruz ama bunu 4 ay muhafaza etmek zorundasınız. İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle uçak fiyatı neredeyse aynı, İzmir'e neredeyse aynı. Biz burada nasıl yarışacağız" ifadelerini kullandı.

İLAVE SEFERLERDE FİYAT BİRAZ DAHA YÜKSEK

Otobüs şoförü Mustafa Çelik de, "Bayağı bir yoğunluk var, günde 2-3 tane de ek seferimiz var. Bayrama kadar yoğunuz, bayram 1'inci ve 2'nci gün de yoğun. Biletler aynı, fiyat yükseltmedik. Sivas 690 lira. Mazota zam geldi ama biz ücretlere zam yapmadık" dedi.

Bir firma işletmecisi de, "Şu an bütün bölgeler yoğun, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu. Sıra arabaları normal fiyatında ilave arabalar haliyle biraz daha yüksek. Şirket olarak 250'ye yakın ek sefer koyduk. En yakın Çorlu 150 lira, en uzak Van 900 lira" diye konuştu.

EK SEFERLER FİYATI BİR BUÇUK KATINA ÇIKARDI

Bayram tatili için Erzincan'a gidecek Kader Aksun, "Fiyat 500 lira. Yüksek mi, aslında değil. Sonuçta kaç saat yol gidiyoruz. Takside kısa mesafede bile çok yüksek miktarlar ödüyoruz. Bilet bulmakta çok zorlandık. Normalde iznim 24'ünde başlıyordu ama bilet bulamadığım için bir tek bugüne bulduk. O da aktarmalı" dedi.

Siirt'e gitmek için bilet bulamayan Fikri Ayman da, "Siirt veya Batman'a bilet bulamadığımız için Diyarbakır'a bilet kestik. Normal biletler tükendiği için yoğunluktan dolayı ekstra çıkan araçtan bilet aldık. Alacağımız bilet 500- 600 lirayken 900 liraya aldık. Ek sefer bir buçuk katına çıkardı. Başka alternatifiniz var mı dediler. Biz de gülerek haklısınız diye cevap verdik" ifadelerini kullandı.