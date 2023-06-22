Adıyaman'da 159 depremzede aile kura ile yeni evlerine kavuştu

Elazığ Sivrice merkezli 6.5 büyüklüğündeki deprem de ağır hasar alan ve yıkılan konutların yerine yapılan yeni konutlar sahiplerini buldu.

159 DEPREMZEDE AİLE YENİ EVİNE KAVUŞTU

Sincik Öğretmenevinde AFAD görevlileri ve noter huzurunda çekilen kurularda ilçe merkezi Karaman Mahallesi yapımı tamamlanan ve 13 bloktan oluşan 172 konutta 159'u çekilen kuralar ile belirlenirken, bir blok kamuya tahsis edildi. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "Elazığ depremini atlattık, ondan sonra asrın felaketini atlattık. Bu felaketlerden sonra barınma konusunda mağdur olan insanlarımızın imdadına devletimiz yetişiyor. Bugün 172 konutun teslim törenini var. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum inşallah. Bu son depremde de meydana gelen afette yıkıma uğrayan evlerin hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyorum" dedi.

DEPREMZEDELER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Vatandaşlar ise, konutların teslim edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti.