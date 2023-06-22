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Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

Sinop'ta 2300 yıllık geçmişe sahip yapıların yer aldığı Balatlar Yapı Topluluğu kazısında Helenistik döneme ait olduğu düşünülen mozaik bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 23:21, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 23:18
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Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

Kent merkezindeki Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Ortaya çıkan eserin zengin bir ailenin Yemek odasına ait olduğu belirtildi.

Sinopta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, "Sinop mozaik bakımından önemli bir şehir. Şimdiye kadar temel hafriyatlarda, çeşitli kazılarda zengin mozaiklere ulaştık. 11 yıldır Bakanlığımızca devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait çakıl taşı mozaikleri dediğimiz önemli bir mozaik tabakasına ulaştık.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Profesör Gülgün Köroğlu'ndan aldığımız bilgiye göre ortaya çıkan çakıl taşı mozaikleri zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu düşünülüyor. Bu mozaikler milattan önce 4'üncü yüzyılda Helenistik dönemde, Sinop'un ne kadar önemli bir ticaret şehri olduğunu, dini bakımdan önemli bir şehir olduğunu, yerleşim bakımından ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu mozaik figürleri dini motifler, konut motifleri ve diğer bölümlerde kullanılan motifler olmak üzere değişkenlik gösterebiliyor. Çakıl taşı mozaiği dediğimiz bu mozaikler, Türkiye'de benzeri olmayan dünyada belki eşine benzerine ender rastlanabilecek önemli bir bulgu" dedi.

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