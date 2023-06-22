Kurban bağışında 'sahte dernek' uyarısı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklama yaptı. Çelik, bayramda 3,5 milyona yakın kurbanlık hayvan kesileceğini söyledi. Kurban bağışı toplama bahanesiyle, sahte dernekler kurulduğunu aktaran Çelik, "Dini vazifelerini yerine getirmek için para biriktirip kurban kesecek insanların emeğini kimse çalmasın.

Hayali dernekler ve hayali vakıflar gün geçmiyor ki ilan veriyor; 'kurban hizmet bedeli 2 bin lira, 3 bin lira' şeklinde. Bu paraya ancak hindi alıp kesebilirsiniz. Bu hayvanı nereden alıyorlar, bu toplanan parayla" ifadelerini kullandı.