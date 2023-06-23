23 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Diyarbakır Annelerini ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/11.15/14.40/15.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD Koordinasyon Toplantısı'na, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, İGA Konteyner Merkezi'nde Öğretmenlerle Buluşma Programı'na katılacak, İskenderun Limanı'nda Rauf Bey Gemisi'ni ziyaret edecek ve öğretmenlerle buluşacak.

(Hatay/10.30-17.30)





EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay AFAD Kriz Merkezi'nde katılacağı toplantı sonrası basın açıklaması yapacak, Kırıkhan ilçesinde konteyner kent ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek, AFAD Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak ve konteyner kente ziyarette bulunacak.

(Hatay/09.30-11.30/Adıyaman/16.00-18.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman ve Malatya'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve konteyner kentleri ziyaret edecek, ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek,

(Adıyaman/09.30-13.00/Malatya/16.00-19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, AŞTİ Terminali?ne, İstanbul Havalimanı?na, İDO Yenikapı İskelesi?ne, Osmangazi Köprüsü Gişesi?ne, Halkalı Marmaray ve Hızlı Tren Garı?na ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu?na video konferans yöntemi ile bağlanarak bayram öncesi yoğunluğunu önlemek amacıyla uygulanan tedbirler konusunda bilgi alacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, 2022 yılı sanayi ürün ile mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini ve haziran ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler?deki 15 Temmuz Millet Bahçesi?nde bulunan Salon Sporları Merkezi?ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular, okçuluk, kano, masa tenisi, atletizm, karate, tekvando, boks, atıcılık ve artistik yüzme branşlarında mücadele edecek.

(Krakow/Chorzow/Bielsko-Biala/Krnica-Zdroj/Nowy Targ/Wroclaw/Oswiecim)





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