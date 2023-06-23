Çorap alırken borca batmayın

Eski vekiller bakan yardımcısı oldu: Atamalarda dikkat çeken isimler
Eski vekiller bakan yardımcısı oldu: Atamalarda dikkat çeken isimler
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
İstanbul Valiliği: O hukuk müşaviri görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Valiliği: O hukuk müşaviri görevden uzaklaştırıldı
Kurban kimlik bilgilerine üç tıkla ulaşılabiliyor
Kurban kimlik bilgilerine üç tıkla ulaşılabiliyor
Bakan Şimşek'ten MB'nin faiz kararı sonrası ilk açıklama
Bakan Şimşek'ten MB'nin faiz kararı sonrası ilk açıklama
Restoranlarda 'bahşiş' tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?
Restoranlarda 'bahşiş' tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?
Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde
Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı
Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği etkinliğe katılmadı
Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği etkinliğe katılmadı
İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
Bakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak
Bakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak
Bakanlık açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili tutarlar gerçek değil
Bakanlık açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili tutarlar gerçek değil
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çorap alırken borca batmayın

E-ticaret platformlarında harcama yaparken çıkan ve 'Bu alışverişi taksitlendir' şeklinde pazarlanan banka kredileri tüketicinin aklını çeliyor. Bazen 2-3 tıklamayla kapanmayan bu ısrarcı ilanlar, vatandaşı daha fazla harcamaya itiyor. Tüketici dernekleri, bilinçli alışveriş yapılmadığı takdirde ödenemeyecek borç risklerine karşı uyardı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 07:40, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 07:27
Yazdır
Çorap alırken borca batmayın

Online alışveriş kullanımı gün geçtikçe daha çok artarken, e-ticaret alanında sunulan yeni fırsat ve kampanyalar da çoğalmaya başladı. Alışveriş platformlarında bankaların verdiği krediler, siteye girildiği anda ana sayfada karşımıza çıkıyor. Bazen 2-3 tıklamayla kapanmayan bu ısrarcı ilanlar, vatandaşı daha fazla harcamaya ve ihtiyacı olmayan şeyleri almaya itebiliyor. Halk arasında çokça bilinen, 'Çarşıya, markete aç gidilmemeli yoksa hesap ikiye katlanır' sözü, online alışveriş sitelerinde de geçerli gibi. 100 liralık bir ürün almayı planlayan vatandaşın fikri, 'Bu alışverişi taksitlendir' ifadesini görünce değişiyor. 10 bin liralara kadar harcama yapabiliyor.

PAHALI ÜRÜNLER CEZBEDİYOR

Son dönemde e-ticaret platformlarında harcama yaparken çıkan kredi reklamları tüketicinin aklını çeliyor. Sonrasında ise tüketici, aslında hiç ihtiyacı olmayan pahalı ürünleri radarına alıyor. Tüketici dernekleri bu reklamların normal olduğunu, ancak bilinçli alışveriş yapması ve ihtiyacı kadar harcaması konusunda vatandaşı uyardı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicinin internette bilinçli harcama yapması gerektiğini söyledi.

TAKSİTLİ SATIŞ İFADESİNE ALDANMA

Ağaoğlu, "Faizler düşük gözüktüğü için bankalar, taksitli satışı ve alışveriş kredilerini tüketiciye öneriyor. Bu da, talepler doğrultusunda vatandaşa cazip geliyor. Fazla harcamadan kaçınmalı ve borca çok pahalı ürünler alınmamalı" dedi. "Borç yiyen kesesinden yer" diyen Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Vatandaş, alışverişte borçtan kaçınmalı. Tüketicilere ihtiyatlı ve bilinçli olmalarını öneriyorum. Ayrıca bu sitelerin sahteleri de olabiliyor. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin ve sitenin orijinal olduğundan emin olun. Uygulamasını kullanmaya gayret edin."

Mehmet Ali Parto

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber