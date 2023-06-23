Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu

19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'tan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi, terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından, konuşma yaptığı sırada sırtından vurularak öldürüldü.



3 kişiyi de yaralayan terörist Altıntaş, Özel Harekat Timlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi. Yapılan soruşturmada Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

KARLOV'UN KORUMA KULLANMADIĞI ELEBAŞI GÜLEN'E İLETİLDİ

Yargıtay kararında suikastın nasıl planlandığı da tüm detaylarıyla anlatıldı. FETÖ'nün MİT yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensubu Vedat kod adlı Vehbi Kürşad Akalın'ın, örgütün mahrem yapılanmasında örgütsel sorumlusu konumunda bulunan Hüseyin Kötüce'ye Karlov hakkında bilgi verdiği, bu kapsamda Karlov'un koruma kullanmadığı bilgisinin örgütsel silsile içerisinde elebaşı Fetullah Gülen'e kadar ulaştığı kaydedildi.

Gülen'in örgütsel silsile içerisinde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan üst düzey Emniyet imamları vasıtasıyla Necdet kod isimli Ahmet Kılınçarslan'a, onun altında bulunan Said kod isimli Salih Yılmaz'a ve onun altında bulunan Ahmet kod isimli Şahin Söğüt'e ve son olarak terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a eylem talimatını ilettiği de kararda yer aldı.

SUİKASTI FETÖ'NÜN EMNİYET VE MİT YAPILANMASI ORGANİZE ETTİ

Emniyet mahrem yapılanmasındaki Şahin Söğüt, Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan'ın terör eylemi niteliğindeki tasarlayarak öldürme suçu kapsamında zanlıların doğrudan fail oldukları belirtildi.



MİT mahrem yapılanması içerisinde yer alan Vehbi Kürşad Akalın ve Hüseyin Kötüce'nin ise Karlov'un terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesi olayında Büyükelçi'nin koruma kullanıp kullanmadığına ve Büyükelçilik'te çalışan birimlere ilişkin bilgileri örgüt yönetimine ileterek suçun işlenmesinden önce yardımda bulundukları için tasarlayarak öldürme suçuna yardım eden oldukları vurgulandı.



Teröristin örgütsel bağlantılarına da yer verilen kararda, Mevlüt Mert Altıntaş'ın üzerinde ''Öğretmen'' sıfatıyla ''Ahmet'' kod isimli sanık Şahin Söğüt'ün bulunduğu, sanık Şahin Söğüt'ün üzerinde ''Zümre Başkanı'' sıfatıyla ''Said'' kod isimli sanık Salih Yılmaz'ın olduğu, sanık Salih Yılmaz'ın üzerinde ''Müdür'' konumunda ''Necdet'' kod isimli Ahmet Kılınçarslan'ın yer aldığı, sanık Ahmet Kılınçarslan'ın üzerinde "Genel Müdür" pozisyonunda ''Vedat'' kod isimli Murat Tokay'ın bulunduğu, Vedat Tokay'ın üzerinde ise ''Emniyet Genel Müdürlüğü İmamları'' Temal Alsancak ile Hamza Sevinç'in olduğu tespit edildi.



MİT içerisindeki yapılanmanın ise hiyerarşinin en altında MİT mensubu olan ''Vedat'' kod adlı Vehbi Kürşad Akalın'ın olduğu, sanık Vehbi Kürşad Akalın'ın üzerinde BTK'da çalışan ve ''Yusuf'' kod adını kullanan Hüseyin Kötüce olduğu, Kötüce'nin HTS kayıtlarına göre eylemden hemen önce ve sonra Emniyet zümresinden Şahin Söğüt ile telefon görüşmesi yaptığı, Kötüce'nin üzerinde ise Fatih Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olup, ''Sadık'' kod adını kullanan Cemal Karaata'nın yer aldığı, sanık Cemal Karaata'nın üzerinde ise ''Vedat'' kod adını kullanan MİT imamı Cengiz Özkan'ın bulunduğu belirtildi.



Sanıklar Vehbi Kürşat Akalın, Hüseyin Kötüce ve Salih Yılmaz'ın soruşturma aşamasındaki itirafları, HTS baz ve aranma kayıtları ile dosya kapsamındaki diğer bilgi, belge ve ifadelerle birlikte eylemin, FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT yapılanması tarafından birlikte örgüt içi organizasyon ve iş bölümü çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

AMAÇ: TÜRKİYE- RUSYA İLİŞKİLERİNİ SAVAŞ DÜZEYİNE ÇEKMEK

Dairenin kararında örgütünün amacının darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle Karlov suikastı eylemi ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki aynı amaçları hedeflediği, Rusya-Türkiye ilişkilerinin savaş düzeyine getirilerek yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama amacı taşıdığı belirtildi. Bu eylemlerin amacının ne olursa olsun Anayasal düzeni ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

TERÖRİST SUİKASTI EN İNCE AYRINTISINA KADAR PLANLADI

Mevlüt Mert Altıntaş'ın kullandığı bilgisayardan alınan imaj üzerinde yapılan çalışmalarda teröristin 2016 yılı Haziran ayında internet arama motoruyla "koltuk altı silah kılıfları", "Başbakanlık yaka rozeti", "polis takım elbisesine uygun arma", "polis takım elbisesi rozet", "hızlı silah kullanma teknikleri" gibi aramalar yaptığının tespit edildiği, "Büyükelçiliklere nasıl girilir", "Rusya Büyükelçiliği", "Rus Kültür Merkezi", "Canik55", "İleri tarihli mail", "Koruma kulaklığı", "Atlantik Silah", "Tablo Resim Sergisi", "Hotel Best Ankara", "İshal belirtileri", "Türk Amerikan Derneği", "John Bass", "Bass John", "Karlov", "Tabanca hızlı atış teknikleri", "Tabanca atışı nasıl geliştirilir", "takım elbise", "Sergey Tamayev" ve benzeri aramalar yaptığı belirtildi.

Mevlüt Mert Altıntaş'ın eylemini gerçekleştirdiği sırada takım elbise giydiği ve ceket yakasına polis rozeti taktığı da gözetildiğinde suikast planının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü kaydedildi.



Altıntaş'ın olay günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki nöbetine gitmemek için ishal şikayeti ile sağlık raporu aldığı, yine dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde farklı dini gruplarla bağlantılarını gösteren ve olayın çözülememesi için önceden planlanan bir strateji dahilinde "Youtube" üzerinde yaptığı aramalar içerisinde cihat marşlarına ilişkin videoların, bazı terör örgütü üyelerinin isimlerinin, El Kaide terör örgütünün gerçekleştirdiği ve daha sonra üstlendiği bazı eylemler ile DEAŞ, El Kaide, PKK gibi terör örgütlerine ilişkin videolar izlediği, sanığın, 2016 yılı Şubat ayından itibaren farklı yayınevlerine ve farklı dini gruplara bağlı yazarlara ait pek çok kitap siparişi verdiği, bu kitapların çoğunun hiç okunmadığı, eylemi planlayan ekibin suikastten sonra soruşturma makamlarının dikkatlerini başka alana ve başka terör örgütlerine çekmek istedikleri vurgulandı.

"BAŞKA DİNİ GRUPLARA SIZMA" TALİMATINI FETÖ VERDİ

Mevlüt Mert Altıntaş hakkındaki ifadeler kapsamında suikastçının polis okulu yıllarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün düzenlediği sohbet adı altındaki gizli örgütsel toplantılara katıldığı, mezun olduktan sonra da örgüt içerisindeki yerini koruduğu belirtildi.

Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatını gizlemesinin bir diğer sebebinin ise örgütün ''renklendirme'' diye tabir ettiği başka dini gruplara sızarak gizlenme taktiği olduğu, bu örgütsel talimatın sanık Salih Yılmaz tarafından soruşturma aşamasında anlatıldığı, bu talimata göre örgütün üst kademeleri tarafından 17-25 Aralık 2013 soruşturmalarından sonra saklanmak amacıyla diğer dini gruplara sızarak bunların düzenlediği toplantılara katılmalarının istendi.



Mevlüt Mert Altıntaş'ın da bu talimata uyarak Sosyal Doku Vakfı ile irtibat kurduğu, yakın arkadaşı sanık Sercan Başar ile birlikte bu grubun toplantılarına katıldığı, sosyal medya gruplarına dahil olduğu, buradaki ilişkilerini kullanarak başka dini gruplarla ve bunların temsilcileriyle de görüştüğünün tespit edildiği, ayrıca terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın Büyükelçi Karlov'la ilgili ve hedef şaşırtma amacıyla başkaca terör örgütleriyle ilgili bilgisayar aramaları yaptığı tarihlerde mahrem imam Şahin Söğüt'ün terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın ikametine 250 metre mesafede kullandığı telefonun sinyal verdiğinin belirlendiği belirtildi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZALARI ONANDI

13 sanığın yargılandığı dosya hakkında karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi ilk derece mahkemenin FETÖ üyesi sanıklar hakkında verdiği Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör amaçlı kasten öldürme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasını ise serginin FETÖ silahlı terör örgütü tarafından düzenlenen bir sergi olduğuna ilişkin delil bulunmadığından bozarak sanık hakkında beraat kararı verilmesini kararlaştırdı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK