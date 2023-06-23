Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS-2023 sınav sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak. Üniversiteler, 2023-2024 yılı öğrenim ücretlerini açıklamakta çok temkinli olsalar da, mevcut öğrencilerine 2023-2024 akademik yılı için yapılan zam oranları, 2023 güz dönemi ve 2024 bahar dönemi ücretlerini ortaya çıkardı. Bazı vakıf üniversiteleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını bile beklemeden, öğrenci kapma yarışına girdi.



ÖNCE SEÇ BURSU KAP

Üniversite sınavına giren adaylara, 'İlk tercihte bizi seçin' çağrısı yapan vakıf üniversiteleri, "Tercih Bursu" adı altında, adaylardan kayıt sözü alıyor. "İlk 5 Tercih İndirimi" duyurusu yapan üniversiteler, 2023 YKS sonucuna göre lisans tercihlerinde kendilerini yazan öğrencilere burs yağdırıyor. Bir üniversiteyi ilk 5 tercihi içine yazıp, ilk tercihlere yazdığına yerleşirlerse yaşadılar. Üniversiteler, birinci tercihine yerleşen adaya yüzde 50 bursa ek olarak, yüzde 25 burs daha vermeyi teklif ediyor.

TAKSİTLE TIP EĞİTİMİ

Derece yapan öğrencilere, öğrenim ücretsiz ve üste asgari ücret kadar aylık maaş öneren de var. YKS 2023 tercihleri, temmuz sonunda başlıyor. Üsküdar Üniversitesi, 2023-2024 dönem ücretlerini tüm bölümlerde ilk açıklayan üniversite oldu. Tıp fakültesinde geçtiğimiz yıl 153 bin 310 TL olan üniversite, bu yıl tıp fakültesi ücretine yüzde 89.4 zam ve 10 taksitle 290 bin 480 TL'ye çıkardı. Lisans ücretleri bölümüne göre; 79 bin TL'den başlıyor.

ZAMLARI ROBOT HESAPLIYOR

Haziran ayı sonuna kadar önümüzdeki dönemin öğrenim ücretini peşin yatıran mevcut öğrencilerine, yüzde 10 indirimli kayıt yapan üniversiteler, ödemenin kredi kartıyla tek seferde yapılmasını da istedi. Kayıt yenilemeyi Eylül 2023'e bırakan öğrencilere ise indirim yapılmıyor. Bazı vakıf üniversiteleri ise öğrencilere zamları hesaplamada kolaylık olsun diye internet sitelerine robot program ekledi.

VELİLER ZORLANACAK



Yemek, yol, barınma, kitap, kırtasiye, giysi, sosyal faaliyet gibi ekstralar hariç bazı kolejlerin önümüzdeki yıl için ücretleri şöyle: Koç Lisesi 448 bin TL, Robert Kolej 446 bin TL, SEV Amerikan Koleji 422 bin TL, Üsküdar Amerikan Koleji 422 bin TL. Saint Joseph Fransız Lisesi 380 bin TL.

KOLEJLERİN ÜCRETLERİ TIP FAKÜLTELERİNİ GEÇTİ



Eğitim maliyeti en yüksek bölümlerden olan tıp fakültelerinin, burssuz öğrenim ücreti, üniversiteye göre önümüzdeki yıl 150 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'yi aşıyor. Üniversiteler tıp gibi yüksek puanlı bölümlere, yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 başarı ve tercih bursu veriyor. İlan edilen burssuz ücreti tam ödeyen öğrenci sayısı düşük kalıyor. Bu da, günlerdir tartışılan Robert Kolej'in yıllık 446 bin TL olan öğrenim ücretini şu ana kadar ücretini açıklayan üniversiteler içerisinde geçen bir tıp fakültesi olmadı.

YABANCI ÖĞRENCİLERE TIP EĞİTİMİ 689 BİN LİRA



Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin halen burssuz 382 bin 300 TL olan öğrenim ücretlerinde, 2023-2024 yılı rakamları açıklanmadı. Robert Kolej'in yıllık barınma ve beslenme hariç 446 bin TL olan öğrenim ücreti rekorunu Koç Üniversitesi tıp fakültesinin kırması bekleniyor. Koç Üniversitesi, 2023-2024 yılı yabancı öğrenciler için tıp fakültesi öğrenim ücretini 29 bin 500 dolar (689 bin 267 TL) olarak açıkladı.