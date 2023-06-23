Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 ayın ardından 650 baz puanlık faiz artırımı yapması sonrası ağır baskı altında olan Türk Lirası'ndaki düşüş devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 09:05, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 09:23
İstanbul serbest piyasada dolar 25,2150 liradan, avro 27,5660 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 25,2130 liradan alınan dolar 25,2150 liradan satılıyor. 27,5640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 27,5660 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 24,4090 lira, avronun satış fiyatı da 26,7800 lira olmuştu.