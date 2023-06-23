Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti

Serbest piyasada 25,2130 liradan alınan dolar 25,2150 liradan satılıyor. 27,5640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 27,5660 lira olarak belirlendi.

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