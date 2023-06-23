THY tarihin en yüksek uçuş ve yolcu rekorunu kırdı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rekora doymadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gurbetten sılaya uzanan kanatlarımızın birinde 1664 sefer, ötekinde ise vuslata erdireceğimiz 285 bin 877 misafirimizi taşırken, şirketimiz tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırıyoruz. Bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya ve yüksekten uçmaya devam edeceğiz."