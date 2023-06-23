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Başkandan 'afet' açıklaması: Her tarafımızı yıktı, büyük heyelanlar oluştu

Giresun'un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nin Belediye Başkanı Halil Çetin, büyük bir afet ile karşı karşıya olduklarını belirterek "Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 09:46, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 11:42
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Başkandan 'afet' açıklaması: Her tarafımızı yıktı, büyük heyelanlar oluştu

Basın mensuplarına beldelerindeki sel afeti ile ilgili bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, "Afatın boyutu çok büyük. Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık. İçinde aile yoktu ama yalnız yaşayan bir şahıs vardı. Rıdvan Coşar isimi vatandaşımız var mı yok mu evdemiydi onu araştırıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu" diye konuştu.

Geceden beri ayakta olduğunu belirten Çetin "Zaten afet uyarısı vardı. Uyumadık, ayaktaydık. Gece birden beri mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Malamahmutoğlu mahallemizde 5 kişilik bir aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Taşların arasına ayakları sıkılmış ama hayati bir tehlike bulunmadığını öğrendik. Heyelandan dolayı ulaşılamayan noktalarımız var. Mandıra vardı hayvanlar vardı suyun içinde onlar kurtarılmaya çalışılıyor. Çağlayan mahallesinde bir ev yıkıldı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

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