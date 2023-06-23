MB Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle bugün İstanbul'da görüşecek. Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 10:25, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 11:13
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da bankaların yöneticileriyle buluşacak.
Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.