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Türkiye, yılın ilk 5 ayında 15,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye, 2023'ün ilk 5 ayında 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175'ini yabancılar, 1 milyon 559 bin 314'ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 11:57, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 11:57
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Türkiye, yılın ilk 5 ayında 15,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175'ini yabancılar, 1 milyon 559 bin 314'ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ocak-mayıs 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,65 artış yaşandı.

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki senenin aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 110,12 artışla birinci, Almanya yüzde 20,75 artış ile ikinci, Bulgaristan ise yüzde 11,64 artışla üçüncü oldu. Bu ülkeleri İngiltere (Birleşik Krallık) ve İran izledi.

- Mayısta 4 milyon 500 bin 242 yabancı ziyaretçi geldi

Türkiye'ye mayısta gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artışla 4 milyon 500 bin 242 oldu.

Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 76,55 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 24,04 artışla Almanya ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,07 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı Bulgaristan ve İran takip etti.

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