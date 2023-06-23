Kız arkadaşına çarpan sürücüyü bıçaklayan zanlı tutuklandı

Baraj Caddesi'nde dün G.Y.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile M.I. yönetimindeki 01 ALM 590 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada hafif yaralanan G.Y.D'nin olay yerine gelen erkek arkadaşı M.K.Ş, tartıştığı otomobil sürücüsünü darpedip bıçakla yaralamış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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