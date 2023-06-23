Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
İstanbul Valiliği: O hukuk müşaviri görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Valiliği: O hukuk müşaviri görevden uzaklaştırıldı
Kurban kimlik bilgilerine üç tıkla ulaşılabiliyor
Kurban kimlik bilgilerine üç tıkla ulaşılabiliyor
Bakan Şimşek'ten MB'nin faiz kararı sonrası ilk açıklama
Bakan Şimşek'ten MB'nin faiz kararı sonrası ilk açıklama
Restoranlarda 'bahşiş' tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?
Restoranlarda 'bahşiş' tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?
Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde
Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı
Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği etkinliğe katılmadı
Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği etkinliğe katılmadı
İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
Bakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak
Bakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak
Bakanlık açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili tutarlar gerçek değil
Bakanlık açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili tutarlar gerçek değil
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 12:41, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 13:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, temmuzda yapılacak görüşmeler sonucu ekmeğin kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerine çıkmayacağını düşündüğünü, tane fiyatının da 10 liraya yükselmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Ekmek fiyatlarına yönelik yetkisi olmayanlarca yapılan açıklamaların halkta ve piyasada yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Balcı, haziranda ekmeğe zam öngörmediklerini ifade etti. Balcı, "Ekmeğin 10 lira olması söz konusu değil." dedi.

Ekmek maliyetinde un, işçilik ve diğer işletme masraflarının belirleyici olduğuna dikkati çeken Balcı, Toprak Mahsulleri Ofisinin ekmek için uygun fiyatlı, torbası 350 lira olan un verme uygulamasının sona erdiğini, temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan artışın da yansımasının olacağını söyledi.

Şu an piyasada un fiyatının torba başına 520 lirada regüle olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"İşletme giderlerinde en az yüzde 55-60 artış görüldü. Ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret oldu, mutlaka bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Çünkü fırıncı esnafımızın ekmek üretmesi gerekiyor. Aynı şekilde kaliteli ekmek üretmesi gerekiyor. Bununla birlikte ekmek temel gıda maddesi olduğu için uygun fiyatlı olmalı, en uygun fiyat belirlenmeli. Bugüne kadar hep bu yolu izledik ve buna göre hareket ettik."

- "Kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerinde olmayacağını düşünüyorum"

Balcı, temmuzda peyderpey illerin yeni fiyata geçebileceğini belirterek, "Bugüne kadar hassas bir şekilde ekmek fiyatı belirleniyorsa bizler de bundan sonra buna göre maliyeti hesabı yaparak, bunu ekmeğe yansıtacağız ama Türkiye geneline baktığımızda azami olarak kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerinde olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün sorunlarına da değinen Balcı, bazı zincir marketlerin ekmekle ilgili yönetmeliğe uymadıklarını, bu konuda Ticaret Bakanlığı ile görüşeceklerini, cezalar yetersizse de bunun değerlendirilerek olumsuzluğun ortadan kaldırılmasını isteyeceklerini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber