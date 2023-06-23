Gençlik ve Spor Bakanlığında bakan yardımcıları göreve başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına atanan Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu görevlerini devraldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 12:56, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 13:00
Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları kapsamında bakan yardımcılıkları görevine getirilen Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu ile bir araya geldi.
Bak, sosyal medya hesabından paylaşımında, bakan yardımcılarına görevlerinin teslim edildiğini duyurdu.
Halis Yunus Ersöz ve Hamza Yerlikaya yeniden, Enes Eminoğlu ile Safa Koçoğlu ise ilk kez bakan yardımcılığı görevine atanmıştı.