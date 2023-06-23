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Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 13:20, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 13:27
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Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız

Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

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