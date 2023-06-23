Bakan Tekin: LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih kılavuzunu, 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceklerini bildirdi.

Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi kurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütün bakanların deprem bölgelerini dolaşarak, kendi görev alanlarıyla ilgili çalışmaları yerinde takip edip, eksikliklere yerinde müdahale ettiğini anlattı.

Bu kapsamda kendilerinin de Hatay'da il milli eğitim müdürünün başkanlığında ildeki durumu masaya yatırdıklarını anlatan Tekin, deprem öncesinde kentte 14 bin 724 derslikte eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini anımsattı.

Bu dersliklerden depremden sonra 8 bin 45'inde eğitim öğretim yapılabildiğine işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Biz eylül ayı başladığında yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte buradaki derslik açığını en azından geçici olarak çözebilecek bütün tedbirleri almış durumdayız. Kalıcı çözümler için de yatırım programına konulan dersliklerle, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla 6 Şubat'tan önceki rakamların bile altına düşeceğiz. Yani ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısını daha da azaltacağız. Bu şu anlama geliyor, burada 6 Şubat'taki derslik sayısının üzerinde bir derslik hizmete girmiş olacak, bütün yatırımlarımız tamamlandığı zaman. Bunlar uzun vadeli ama kısa vadede de eylül ayında prefabrik, konteyner ya da çelik, hafif çelik yapılarla eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tedbirleri almış olduk."

Tekin, deprem öncesinde Hatay'da 23 bin 535 öğretmenin hizmet verdiğini hatırlatarak, "Yeni atanan 4 bin 525 öğretmenle birlikte ilimizde ayrılanları da düştüğümüz zaman 25 bin 90 öğretmenle, eylül ayında eğitim öğretim süreci başlamış olacak. Bu da şu anlama geliyor, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da deprem öncesi koşulların daha ilerisinde bir noktaya kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

Hatay'da görev yapan öğretmenlerin tamamıyla görüşmelerin yapılıp, ihtiyaçların tespit edildiğini anlatan Tekin, öğretmenlerin konaklama ihtiyacının önemine işaret etti.

Halihazırda Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmenler ve yeni tayin olan 4 bin 525 öğretmenle iletişime geçilip, konaklama ile ilgili tercihleri, konaklamayı nasıl, kimlerle yapacakları bilgilerinin alındığını anlatan Tekin, valilikle koordineli şekilde öğretmenlerin konaklamalarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmaların başlatıldığını aktardı. Tekin, "Bu açıdan da eylül ayı itibarıyla öğretmen arkadaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız." dedi.

Bakan Tekin, yaz aylarında ildeki öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu psikolojik destek üniteleri, rehberlik faaliyetleri çalışmalarının da sürdüreceğini belirterek, "Aynı şekilde öğrenci kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu akademik destek birimleri destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla devam edecek. Biz de Bakanlık merkez teşkilatında bölgedeki özellikle 10 il açısından her ili Bakanlık Merkez Teşkilatında bir koordinatör arkadaşımızla ilişkilendirdik. Bütün işlerin, bürokratik işlerin hızlanması açısından böyle bir koordinasyon birimi oluşturduk. Onlar da işleri hızlandıracaklar." ifadelerini kullandı.

İş yapımının ihale sürecinde karşı karşıya kalınan teknik problemleri aşmak için hizmet alımı yöntemiyle teknik eleman istihdamı sağladıkları bilgisini de veren Tekin, "Dolayısıyla işimizi tıkayabilecek her türlü problemin çözümünü bugün burada istişare edip karar almış olduk. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Tekin, hem siyaset hem bürokrat hem yerel yönetimlerle ve katkı veren herkesle eğitim öğretim sürecini sağlıklı şekilde başlatmış olacaklarını dile getirdi.

- LGS sonuçları

Bakan Tekin, sonuçları açıklanan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin şunları söyledi:

"Sekizinci sınıf öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 82'si yani bir milyon civarında öğrenci bu sınava girmişti. Sınav kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. Normal koşulda kılavuzu da bugün ilan edecektik ancak kılavuzumuzda özellikle 'deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz' diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza dercedebilmek açısından kılavuzumuzu da pazartesi günü yayınlamış olacağız."

Tekin, bahar yarı yılının derslerinin sınav kapsamının dışında tutulduğunu hatırlatarak, "Bu da çocuklarımızın bu anlamdaki belki emeklerini karşılama konusunda yetersiz olabilir. Biz burada da 'başka bir tedbir alabilir miyiz, başka bir pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz' diye inceledik, araştırdık ve bir kısım pozitif ayrımcılıkları kılavuzumuza dercetmiş olacağız. İnşallah buradaki çocuklarımız da hayallerindeki, ideallerindeki okullara gidebilmiş olurlar." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, tercih sürecine ilişkin de bilgi vererek, "Tercih sürecinde bir değişiklik yok. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.

Sınavda görev alan öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Tekin, "Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar, tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar. İnşallah sağlıklı bir süreci hep beraber atlatırız." ifadelerini kullandı.