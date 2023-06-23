Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması: Hiç kimse çıkmazsa ben adayım
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 14:26, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 14:47
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.