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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında Meclis'te grup kurabilmek için yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 15:45, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 15:46
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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında bir süredir devam eden, Meclis'te grup kurulmasına ilişkin görüşmelerde yeni kurulacak bir parti çatısı altında birleşilmesi formülü rafa kalktı.

3 partinin milletvekili adayları, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimine CHP listelerinden girdi.

DEVA Partisi 15, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de 10'ar milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil ediliyor.

Meclis'te grup kurabilmek için en az 20 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. 3 parti, bu amaçla bir süredir toplantı halindeydi. Masadaki formüle göre, her parti 7'şer milletvekili vererek bir çatı altında grup kuracak böylece partiler kurumsal kimliklerini de muhafaza edecekti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Saadet Partisi'nden son toplantıda bir hamle geldi. Meclis grubunun Saadet Partisi çatısı altında kurulması önerildi. Bu önerinin ardından Meclis'te grup kurmak için yürütülen görüşmeler şu aşamada tıkandı.

Öte yandan katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, üç partinin Meclis'te grup kurma düşüncesinin sona erdiğini duyurdu.

Yeneroğlu, "DEVA Partisi'nde de arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve üç partinin de kendi politikalarını, kendi kimliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardık." ifadelerini kullandı.

"Üç parti, kendi içinde değerlendirmeler yaptı. Netice itibariyle biz DEVA Partisi olaraka kendi teşkilatlarımız, il başkanlarımız ve genel merkez yönetim kuruluyla yaptığımız toplantıların neticesinde ortak bir meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması noktasında bu modelin sorun doğuracağını düşündü. Zannedersem Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı. DEVA Partisi'nde de arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve üç partinin de kendi politikalarını, kendi kimliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardık. O açıdan bu modele arkadaşlarımız hayır dedi."

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