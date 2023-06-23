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İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Çolak tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 15:54, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 15:56
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İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı

4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları açıklandı.

Buna göre, Çolak tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrencinin arasında yer aldı.

Çolak, AA muhabirine sınavlara öğretmenlerinin desteği ile hazırlandığını söyledi.

Yaklaşık 10 aylık sürede sınavlara hazırlandığını anlatan Çolak, "Çok disiplinli çalıştım, senenin başından beri. Öğretmenlerim ve ailelim bu süreçte çok destek oldu." dedi.

Günde ortalama 2 saat sadece sınava hazırlık için test çözdüğünü ve belirlediği konu başlıkları üzerinde çalışmalar yaptığını dile getiren Çolak, sınavda tam puan aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

Başarısını arttırarak sürdürmek istediğini anlatan Çolak, "Okulum bana çok ciddi bir çalışma disiplini kattı. Bunu lisede de devam ettirip, aynı başarıyı yakalamak istiyorum. Ailemi gururlandırdım ve mutlu oldum." diye konuştu.

Okul Müdürü İbrahim Şimşek, öğrencisinin başarısı ile gururlandıklarını ifade etti.

Sınavlara yoğun bir tempo ile hazırlandıklarını dile getiren Şimşek, okullarındaki başarının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

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