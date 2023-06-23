Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net