Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Valilik, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağını belirtti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında da "Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

5 bin 946 personel görev yapacak

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

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