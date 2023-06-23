Amasya'da toprağa gömülü mühimmat bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede 40 milimetrelik 10 tüfek bombası, bir el bombası ve 5 yarım TNT kalıbı bulundu.

İlçeye bağlı Kara Mustafa Paşa köyünde özel bir şirkete ait iş makinesi ile çukur açıldığı esnada mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net