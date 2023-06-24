24 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu ve Şehit Aybüke Yalçın Üretim İstasyonu'nu ziyaret edecek.

(Şırnak/11.30/12.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele tatbikatına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile valiliğe ziyaret gerçekleştirecek.

(İzmir/11.00-15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti ile MHP il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirecek, Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde brifing alarak basın açıklaması yapacak, esnafı ve Nazilli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aydın/11.00-17.30)

SPOR

1- Voleybol erkeklerde 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Hırvatistan'da başlayacak.

- Türkiye, yarı finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek, diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşılaşacak.

(Zadar/18.00/21.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular atıcılık, atletizm, boks, kano, masa tenisi, okçuluk ve tekvando branşlarında mücadele verecek.

(Wroclaw/Chorzow/Nowy Targ/Krakow/Krynica-Zdroj)