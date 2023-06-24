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Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rusya Savunma Bakanlığı, tüm Wagner savaşçılarına, "ihtiyatlı olması" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 09:30, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 09:58
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Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Wagner savaşçılarına çağrı yapıldı.

Wagner savaşçılarının "yalanla (Yevgeniy) Prigojin'in suç içerikli macerasına ve silahlı bir isyana sürüklendikleri" kaydedilen açıklamada, "Yoldaşlarınızın birçoğu, kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli şekilde dönebilmek için yardım isteyerek hatalarını çoktan anladı. Böyle bir yardım, başvuran tüm savaşçı ve komutanlara sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, paralı savaşçıların ihtiyatlı olması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.

Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahına ulaştı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:

"Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."

Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov'dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.

Olay

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

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