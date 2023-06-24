Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak 5 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 07:38, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 08:01
Yazdır
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede sanıklar hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim." şeklinde paylaşım yapıldı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

- FETÖ tarafından toplu halde işlendi

Soruşturma sonucu eylemin seçim sürecinde bir Cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) toplu halde işlenmiş olabileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Müştekinin şahsına, şeref, onur ve saygınlığına, cinsel dokunulmazlığına, siyasi kişiliğine, aile hayatına ve itibarına saldırılar yapıldığı, müştekinin seçim sürecinden çekilmesini sağlamak üzere kendisine şantaj ve tehditte bulunulduğu, siyasi iktidara yakın çevrelerle işbirliği yaptığı yönünde sosyal medya ve internet mecralarında paylaşımların yapıldığı, mağdurun kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilerek yayıldığı, mağdurun yüzü montajlanarak sahte porno video kayıtları oluşturulduğu, söz konusu montaj porno videoların şüpheliler tarafından internet ve sosyal medya mecralarında yayıldığı, bu yolla mağdurun toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığına saldırılarda bulunulduğu yönünde somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu ve emarelerin bulunduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için sosyal medya üzerinden belirli merkezlerden toplu şekilde hareket edildiğinin altı çizilerek, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği vurgulandı.

FETÖ faaliyetlerinin tespiti ve buna yönelik yargılama yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilen iddianamede, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı karşılığında yüksek miktarda döviz aldığına ilişkin hazırlanan sahte dekontla alakalı da başka bir soruşturmanın devam ettiği bilgisine yer verildi.

- İddianame kabul edildi

İddianamede, sanıkların İnce'ye ait kişisel veri niteliğindeki görsel ile pornografik içerikli video ve görselleri birleştirerek sosyal medya hesaplarından başka kişilerle ve mecralarda paylaşarak yaydıkları belirtildi.

Sanıkların, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettikleri, toplum nezdindeki saygınlığını, siyasi kişiliğini, ailevi ve kişisel mahremiyeti ile cinsel dokunulmazlık alanını ihlal ettikleri bildirilen iddianamede, bu yolla anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan eylemleri yaygınlaştırdıkları vurgulandı.

İddianamede, sanıkların bu suretle müştekiye zarar verdikleri, ülkede anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı ve normal işleyiş sürecine zarar veren eylemlerin artmasına ve yayılmasına neden oldukları, böylece üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edildi.

Sanıkların, müşteki Muharrem İnce'nin yüz kısmı montajlanmak suretiyle oluşturulan sahte pornografik videoyu paylaştıkları sosyal medya hesaplarına ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, bu kişiler hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ile "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklardan Mehmet Galoğlu hakkında suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle ceza artırımı istendi.

İddianame, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber