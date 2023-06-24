Suriye'ye dört şart

Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Suriye'ye dört şart

20-21 Haziran'daki Astana görüşmelerinde "Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme süreci" ele alınırken, Ankara'nın Şam yönetimine 4 şart koştuğu öğrenildi: Anayasa değişikliği, adil seçimler, mültecilerin onurlu ve güvenli dönüşü ile PKK/YGP terörüyle mücadelede işbirliği.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 07:48, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 07:29
Yazdır
Suriye'ye dört şart

Moskova'da başlayan ardından dörtlü format şeklinde Astana'ya kaydırılan Suriye ile normalleşme trafiğinde taraflar son olarak hafta içinde bir araya geldi. Türkiye, normalleşmenin sağlanabilmesi için Şam'dan dört konuya ilişkin tatmin edici mesajlar bekliyor. Türkiye ilk olarak bölgedeki terör sorununun çözümünü istiyor. Bu sorunun çözümü için ortak askeri koordinasyon merkezinin kurulması gündemde. İkinci öneri ise Suriye'de bir anayasa değişikliği. Bir diğer öneri ise Suriye'de seçim yapılarak meşru bir yönetimin kurulması. Mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşü de Türkiye'nin talepleri arasında.

TERÖR ÇÖZÜLMEDEN ÇEKİLME YOK

Suriye ile normalleşme görüşmeleri devam ederken, rejim Türk askerinin Suriye'den çekilmesini istedi. Yeni Şafak'a konuşan üst düzey kaynak, "Türk askeri buradan çekildiği zaman bölgenin güvenliğini kim sağlayacak? Bu adamları sen kontrol altında tutabilecek misin? Biz bunu sorduğumuzda cevap veremiyorlar. Bizim için önemli olan sınırların güvenliği." ifadelerini kullandı. Toplantılarda Türkiye ile Rusya ve rejimin de PKK'dan rahatsız olduğunu belirten kaynak, özellikle YPG'nin Suriye'nin öz kaynakları olan petrol ve tahılları çalmasından dolayı büyük bir rahatsızlığın olduğunu belirtti.

ASKERİ KOORDİNASYON MERKEZİ GÜNDEMDE

Suriye'nin en hızlı süreçte normale dönüşü için bölgede Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'dan oluşan askeri koordinasyon merkezi kurulması gündemde. Bu öneriye dört ülkenin sıcak baktığını belirten kaynak, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu konuda kaynağın aktardığı bilgiye göre, kurulacak olan merkezle birlikte terör noktasında ortak mücadele edilecek. Kurulacak olan mekanizmanın yönetimine ise her ülkeden bir temsilcinin atanması bekleniyor. Bu mekanizma önümüzdeki toplantılarda daha da netlik kazanacak.

Suriye'deki siyasi sürecin de sağlıklı bir şekilde ilerlemesini isteyen Türkiye, yeni anayasa yapılmasını muhataplarına sık sık iletiyor. Bunun için dünyadaki bütün Suriyelilerin katılımıyla genel bir seçimin yapılması bu seçime göre de meşru bir hükümetin kurulması Türkiye'nin talepleri arasında yer alıyor. Toplantıların bir başka önemli gündem maddesi de, Suriyelilerin ülkelerine güvenli dönüşü. kaynaklar, ülkesine geri dönenlerin kalacakları yerler ile ilgili güvence verilmesi gerektiğini muhataplarına ilettiklerini kaydetti.

YAZILI GÜVENCE İSTİYORUZ

Yapılan görüşmelerde ülkelerine geri dönecek olan mültecilerin ilk olarak güvenli bölgelerde tutulup daha sonraki süreçte isteyenlerin eskiden yaşadıkları kentlere dönebilecekleri konuşulan formüller arasında. Türkiye, Suriye'den mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmeleri için bu formüllerin de yer aldığı yazılı bir taahhüt istiyor. Beşşar Esed, son 6 yılda birçok kez genel af çıkardığı ancak mültecilerin güvendiği gerekçesiyle ülkelerine geri dönemedikleri belirtiliyor.

Canberk Doğan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber