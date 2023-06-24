Diplomasını dersinden kaldığı profesör babasının elinden aldı

Elektriğe zam gelecek mi?
Elektriğe zam gelecek mi?
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Togg 5 yaşında
Togg 5 yaşında
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diplomasını dersinden kaldığı profesör babasının elinden aldı

Samsun'da üniversitede öğretim üyesi olan profesör babasının stajından kalan tıp fakültesi öğrencisi Ekin Metin Böke, mezuniyette diplomasını babasının elinden aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 10:32, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 10:38
Yazdır
Diplomasını dersinden kaldığı profesör babasının elinden aldı

OMÜ Tıp Fakültesi'nde Ekin Metin Böke'nin dersine aynı fakültede Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Ömer Böke giriyor. Prof. Ömer Böke, stajdan sınıfta bıraktığı oğlunun mezuniyet heyecanını paylaştı. 303 tıp fakültesi öğrencisinin mezun olduğu törende oğluna diplomasını veren baba Böke ile oğlu, duygusal anlar yaşayarak birbirlerine sarıldılar.

"Babamın dersinden kaldım, arkadaşlarım benimle dalga geçti"

Öğrencilik döneminde babasından bir ayrımcılık görmediğini, hatta stajından kaldığı için arkadaşları tarafından dalga geçildiğini belirten çiçeği burnundaki doktor Ekin Metin Böke, "Annem de babam da bu üniversiteden ve bölümden mezun. Onların mezun olduğu okul ve bölümden mezun olmak da benim için ayrı bir gurur. Babam benim dersime de girdi. Hatta babamın dersinden kaldım. Prof. Dr. Olan babam, stajından beni bıraktı. Bu durum arkadaşlar arasında biraz da dalga geçme konusu oldu. Şu anda da mezun olduk. Babamı her zaman yol gösterici olarak görüyorum. Diplomamı da onun elinden almak ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

"Evladımla meslektaş olmak başka bir boyut"

Evladının mezuniyetine şahit olmak ve ona hocalık yapmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ömer Böke ise "İnsanın hem baba hem de hoca olması çok güzel bir duygu. Çocuğunuzun üretkenliğini, başarısını görmesi bir bananın en çok istediği şey. Tıp fakültesi ise apayrı bir olay. Tıp fakültesi bir el verme olayı. Çünkü burası tamamen bir meslek eğitim yeri. Hem doğduğunda el verip hem de mesleğinde el verilmesi benim adıma çok kıymetli bir durum. Bir de evladınızla meslektaş olunca başka bir boyut da yakalamış oluyorsunuz. Birlikteliğiniz güçleniyor. Tüm babaların buna benzer bir durum yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

Baba ve oğulun diploma törenindeki duygusal anları, diğer öğrenciler ve törene katılan aileler tarafından da dakikalarca alkışlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber