Bayram öncesi çadır ve karavan tatiline yoğun talep

Elektriğe zam gelecek mi?
Elektriğe zam gelecek mi?
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Togg 5 yaşında
Togg 5 yaşında
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Gram altın 1.550 TL'yi aştı
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Dolar 25 lirayı, Euro 27 lirayı geçti
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Üniversite ücretlerine yüzde 70 zam yolda
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bayram öncesi çadır ve karavan tatiline yoğun talep

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenler, çadır ve karavan kamplarına ilgi gösterdi. Daha düşük bütçeyle uzun süre tatili amaçlayanlar rezervasyonlarda yoğunluğa neden oldu. Kamp işleten Nesrin Davarcıoğlu, "Bayram tatiliyle birlikte sezona başlamış olacağız. Bayram için talep çok yüksek. 15 gündür telefonumuz susmuyor. Daha ekonomik olduğu için kamp alanları revaçta" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 11:01, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 11:02
Yazdır
Bayram öncesi çadır ve karavan tatiline yoğun talep

Bu yıl Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, otel ve kiralık evlerden daha ekonomik olduğu için çadır ya da karavan kampları, tatilcilerden ilgi görüyor. İzmir'in Gümüldür ilçesinde çadır kiralama günlük kişi başı ortalama 250 TL, karavan 400 TL, Foça'da çadır kiralama 200 TL iken karavan ise 4 kişiye kadar 400 TL olarak belirlendi. Seferihisar'da çadır kampı 200, karavan 400 TL iken, bayram nedeniyle çoğu kamp alanının yüzde 100 doluluğa ulaştığı Dikili Bademli'de çadır ücreti kişi başı 250 TL olarak açıklandı. Gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de ise çadır kampı günlük kişi başı 250 TL, karavan 700 TL. İzmir'in Karaburun ilçesi ile Muğla Akbük Koyu'nda çadır ve kahvaltı bedeli hizmeti almak isteyenler ise günlük 1800 TL'yi gözden çıkarmak zorunda. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çadır fiyatları kişi başı ortalama 150, karavan ise 300 TL civarında seyrediyor.

Bayram tatilinde rezervasyonların çoğunlukla yüzde 100 doluluğa ulaştığı Çanakkale Asos kamp alanında 1 Temmuz itibarıyla çadır tatili ücreti kişi başı günlük 400, karavan ise 475 TL olarak güncellendi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çadır tatili günlük kişi başı 450 lira, karavan tatili ise ortalama 500 lira olarak açıklandı.

'15 GÜNDÜR TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR'

İzmir'in Menderes ilçesindeki 215 dönümlük orman arazisinde kamp işleten Nesrin Davarcıoğlu, kamp alanına ilginin bayram nedeniyle çok yüksek olduğunu belirterek sezon hazırlıklarını son hızla sürdürdüklerini söyledi. Çadır kamplarının ekonomik olması nedeniyle çok tercih edildiğini belirten Davarcıoğlu, "Orman arazisinde kiracı bir işletmeyiz. Hem ormanı korumak hem de gelen misafirlerimize ormanı kullandırmak gibi bir misyonumuz var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Sezona çok yaklaştık. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bayram tatiliyle birlikte sezona başlamış olacağız. Bayram için talep çok yüksek. 15 gündür telefonumuz susmuyor. Daha ekonomik olduğu için kamp alanları revaçta" dedi. Kamp alanlarını daha çok ailelerin tercih ettiğini anlatan Davarcıoğlu, 4 kişilik bir ailenin market ve restoranlara sahip tesiste, ortak tuvalet buzdolabı ve duş imkanlarını kullanarak düşük bedelle tatil yapabildiğini söyledi.

'BAYRAM REZERVASYONLARIMIZ DOLDU'

Davarcıoğlu, kamp ücretleri hakkında ise "Tesisimize kapı girişi ücretimiz kişi başı 80 liradır. Kendi çadırlarıyla gelirlerse gecelik 250 lira ücretimiz var. Bizden çadır kullanabilirler. Çadırlarımızı gecelik 350 liraya kiralıyoruz. Çadır içerisinde 4 kişiye kadar çok rahatlıkla konaklayabilirler. Karavan ücretimiz standart olanlarda 400 liradır. Bungalov evlerimiz var. Onlarda da 4 kişi konaklanabiliyor, bayram rezervasyonlarımız doldu. Apart odalar, mutfağı, banyosu olan evlerimizin ücreti ise 2 bin 250 lira. Kampçılık insanın ruhuna işliyor. Doğa aşığı olmak farklı bir şey. İnsanlar artık binalarda, kapalı mekanlarda ya da standart yerlerde tatil yapmak istemiyor. Burada ormanlık alanda yürüyüşlerini yapabilirler. Plajda denize girebilir, kayalıklardan atlayarak denizi kullanabilir ve spor aktivitelerini gerçekleştirebilirler. Sanıyorum bu nedenle tercih ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BURASI BİZİM İÇİN 5 YILDIZLI OTEL'

Kampta tatil yapan ve kadın kuaförü olduğunu söyleyen Fethiye Turgay, Manisa Akhisar'dan geldiklerini belirterek, "Buraya Ramazan Bayramı'nda geldik ve çok mutlu olduk. Bu yüzden ikinci kez geliyoruz. Temiz ve kafa dinleyebileceğimiz bir ortam var. Kendi çadırımız ile geldik. Bayramda çalışacağız. Bayram öncesi geldik. Stres atıyoruz. İnşallah işlerimiz bayramda da güzel olur. Bu yaz çadır tatili yapacağız. Burası bizim için 5 yıldızlı otel" diye konuştu.

Arkadaşlarının çadırında misafir olarak kaldıklarını anlatan Satı Yumurtacı ise "Dün arkadaşlarımızla beraber geldik. Çadır tatilini ilk kez yapıyorum. Çok beğendik. Çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Herkesin bir çadırı olmalı. Buradan dönünce eşimle bir çadır alacağız. Bundan sonra daha sık gelmeyi planlıyoruz" dedi.

'KARAVAN ÇADIRDAN DAHA RAHAT'

Kendilerine ait karavan ile tatile gelen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Çınar da (16) "15 gündür buradayız. Karavanla ilk deneyimimiz değil. Karavanla kamp yapmak çok güzel. Çadırdan daha rahat. Annem babam ve ben geldik. Ekonomik olarak daha uygun olduğu için daha uzun bir tatil yapma şansımız oluyor. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber