FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı

Bu kişinin FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için polis memurluğundan ihraç edilen Ertuğrul T. (35) olduğu öğrenildi.

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