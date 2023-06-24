Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım

İYİ Parti'nin seçim nedeniyle ertelenen 3'üncü Olağan Kurultayı bugün ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor. "Rotamız net, pusulamız millet" sloganıyla yapılan kongrede genel başkan ve genel idare kurulu seçimi yapılacak, yeni dönemde izlenecek yol haritası belirlenecek. Tek aday olması beklenen Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayda önemli açıklamalar yaptı. İşte Akşener'in sözlerinden öne çıkanlar:

5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk. Siyaset esnafının rahatını bozduk.

Milletin iradesine göre değil, kendi egosuna, kendi çirkinliklerine göre siyasete yön vermeye heveslenen nobranların, sahtekarların tezgahlarını bozduk. Milletimizin sesine kulak vermek için il il gezdik. Sosyalleşmek için gezmedik. Kapıları çalarak, milletimizin derdini dinleyerek, sosyalleşip dedikodu etmek için değil, milletimizin sesini dinlemek için dükkanları, evleri dolaştık. Dedikodu yapmak, iftira etmek, hakaret etmek yerine kapı zillerini çaldık.

Biz daima hakikatin peşinden gittik. Şartlar ne olursa olsun hakikati söylemekten kaçınmadık. Yapılamaz denilen her şeyi yaptık. Aşılamaz sanılan engelleri aştık. Bu yüzden İYİ Parti, dengesi bozulan siyasetin su terazisidir. İki yumruk arasında sıkıştırılan milletimiz için yaşam odasıdır. Kişisel ihtiraslara mahkum edilen milletimiz için çıkış kapısıdır.

İYİ Parti; ben varsam her şey var, ben yoksam yansın bu dünya, yıkılsın Türkiye değil, nefsinin peşinden değil, nobranlara karşı buradayım diyenlerin partisidir.

Milletimizi geçmişin kavgalarına hapsetmeye çalışanların karşısında İYİ Parti bugündür, yarındır, zengin bir Türkiye'dir. Cesaret kemerini kuşanan vatan sevdalılarıdır. İftiracıların, ahlaksızların, egosantriklerin değil, Türkiye için ölümü göze alan cesurların partisidir.

Bana iki şey bu ülkede söylenemedi, kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağım.

Sandığa gelmeden evvel büyük seçime gelmeden evvel parti içindeki sandıklardan konuşalım. Ben Genel Başkan seçildikten sonra çeşitli yöntemlerle demokrasiyi oluşturmaya çalıştım. 2 kere kurultayda blok liste oluşturdum, itiraz ettiniz. Sonra tam, tam, tam insan işaret etmeden, ne deniyor, çarşaf yaptım. Çarşaf listede anahtar listeler ortaya çıktı seçilemeyenler itiraz etti. Anladım ki o gün benim görevim itiraz seçtirmekmiş.

Başka hakkım, hukukum yokmuş. Sonra 100 kişilik diğer başka insanların aday olabileceği yarı çarşaf yaptım. Orada da çok ağır çirkinlikler yaşadım. Kurultaylar hesaplaşma yeridir. Ben de siz de hesap vereceğiz. Kurultaylar herkesin hesap verme yeridir. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekil olunuyor yetmiyor. GİK olunuyor yetmiyor. Genel Başkan Yardımcılığı isteniyor.

6'lı masa ortaya çıktı. Önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 vekil istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık, savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 vekilin bedelini ödemeyemedik.

Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Psikolojik olarak kendimizi kötü hissettik. Ben kendimi aşağılanmış hissettim. hayatımın hiçbir döneminde hissetmediğim kadar kötü hissettik.

Ben savaşmayı severim. Kafamla kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. 28 Şubat'ta oynadım şu kadar onurum olmadı. Tayyip Erdoğan'la ters düştük, şu kadar umurum olmadı, korkum olmadı. Her hafta ben tutuklandım. Can-baş uğruna dedim, şu kadar korkum olmadı.

Cesaretimiz olmadı, savaşmadık, 15 vekil aldık. Bu kuyruk siyasetine mal oldu. Bu aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, iş birliği konusunda CHP'ye sağda bulunan her renkten insanların ön yargılarının değişmesine neden oldu. Bu değişme 6'lı Masa'yı Millet İttifakı'nı getirdi.

Tüm başarısızlık varsa sorumluluğu benimdir. Başarı varsa sorumluluk sizindir. Şimdi demokrasi mi diyorsunuz? Demokrasiyi öğreneceğiz. Oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolay değil. Kılıçdaroğlu'na gittik. 2 parti yerel seçimlere birlikte gittik ve başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, en çok üzen ne oldu biliyor musunuz? 'İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı.' Yuh muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum sonra hesap soracağım. Bu partide artık şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir.