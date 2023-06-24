Mahalle bekçisinden üç gündür haber alınamıyor

Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
Elektriğe zam gelecek mi?
Elektriğe zam gelecek mi?
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Togg 5 yaşında
Togg 5 yaşında
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderilecek'
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruri
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mahalle bekçisinden üç gündür haber alınamıyor

Amasya'dan gelerek Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan bekçinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 13:30, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 13:33
Yazdır
Mahalle bekçisinden üç gündür haber alınamıyor

Amasya Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Ender Y.'den haber alamayan yakınları, 21 Haziran Çarşamba günü kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede sosyal medya hesabı üzerinden intihar notu bırakan Ender Y.'nin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir otelde geceyi geçirdikten sonra taksiyle Küre'nin Topçu köyüne gittiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, son olarak Küre'nin Topçu köyünde taksiden inen Ender Y.'nin bulunması için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve komando birlikleri, polis, AFAD ve UMKE ekipleri ile jandarmaya bağlı iz takip köpekleri ve dron ile bölgede arama çalışmalarını üçüncü günde de sürdürüyor. Arama çalışmalarında henüz Ender Y.'ye ait bir ize rastlanmadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber