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ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı

- Contact Center Word EMEA Finalleri Organizasyonunda 'ALO 199' en iyi müşteri hizmetleri seçilerek altın madalya kazandı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 13:40, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 13:50
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ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ALO 199, Contact Center Word EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Finalleri Organizasyonunda en iyi müşteri hizmetleri seçilerek altın madalya kazandı.

Kısa bir süre önce, yürütülen hizmetlerdeki bilgi güvenliği önlemleri için TSE tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının verildiği kurumun bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi ALO 199 EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde birinci oldu. 2022 yılında yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşılayarak büyük bir başarıya imza atan Alo 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olan "ContactCenterWorld.com"un (CCW) gerçekleştirdiği EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve e Afrika) bölge finallerinde "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazanarak yıllardır istikrarlı başarısını altın madalya ile taçlandırdı.

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