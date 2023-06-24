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1,6 tonluk kurbanlık 'Eryaman' alıcısını bekliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 16:00, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 15:45
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1,6 tonluk kurbanlık 'Eryaman' alıcısını bekliyor
Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 1600 kilogram ağırlığındaki "Eryaman" adlı kurbanlık, 250 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kalehisar köyünde hayvancılık yapan Zeki Özdemir, limuzin cinsi 5 yaşındaki büyükbaş hayvanını Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.

Özdemir, ilk aldığında "Eryaman" ismini verdiği danaya 5 yıl emek harcadığını söyledi.

Bu süreçte dananın büyüyüp geliştiğini anlatan Özdemir, "Eryaman"ın diğerlerine göre çok daha iri ve gösterişli bir hayvan olduğunu kaydetti.

"250 bin lira verene satarız"

"Eryaman"ı satmaya kıyamadıklarını anlatan Özdemir, "Şu anda 1500-1600 kilogram gelir. Şimdiye kadar 30 yavrusu oldu. Hepsi aynı renk. Bu yaşa geldiklerinde belki bundan da iri olacak bazı yavrular. Kurban Bayramı'nda parayı çok veren olursa satacağız, yoksa satmayacağız. 250 bin lira verene satarız. Bizim bunda emeğimiz çok. Nasip olursa bunu çoğaltmaya, geliştirmeye uğraşıyoruz." dedi.

Senelerdir hayvancılıkla uğraştığını, araştırmaları sonucu limuzin ırkını keşfettiğini belirten Özdemir, "Bu ırka yeni döndük. İneklerimiz rahat doğum yapıyor, buzağılarımız da gayet hızlı gelişiyor. Her yerde bulunan bir ırk değil. Bu irilikte ve yaşta başka bir ırk danaya yaklaşmanın mümkünü yok. Bu ırk temiz olduğundan insanlara saldırmıyor. 5 yaşına rağmen hala suya gidip geliyor, harmanda yayılıyor. Hiçbir sıkıntımız yok bu hayvandan." diye konuştu.

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