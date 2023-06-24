Zümrüt bebek bulaşık parlatıcısı içti, hayati tehlikesi var

Doktorlar tarafından midesi yıkanan bebek, hayati tehlikesi bulunduğu için annesinin kucağında ambulansla Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emeklemesi için evde annesi Emine M. tarafından yerde bırakılan 1 yaşındaki Zümrüt bebek, yerde unutulan bulaşık parlatıcısını içince zehirlendi.

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