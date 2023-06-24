Ankara'da Kurban Bayramı trafiği havadan denetlendi

Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı heliportundan kalkan helikopterin yüksek çözünürlüklü kamerası, kural ihlali yapan sürücülerin tespitini kolaylaştırdı.

AA muhabirinin de yer aldığı havadan denetimde, Ankara-Samsun kara yolunda emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halinde telefonla konuşan sürücüler ve uygunsuz halde yük taşıyan tırlar, helikopterdeki trafik polisi tarafından yer ekibine bildirildi.

Kural ihlali yapan araç sürücülerine kara yollarındaki kontrol noktalarında durdurularak ceza yazıldı.

- Ankara-Samsun yolunda trafik yoğunluğu yaşanmadı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin kara yollarında araçlarıyla oluşturduğu yoğunluk, helikopterdeki AA ekibi tarafından görüntülendi.

Uçuşun yapıldığı saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun kara yolunda araç sayısı fazla olmasına rağmen trafiğin normal hızda ilerlediği görüldü.